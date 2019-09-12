2010 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde JK Rowling'in yaptığı 10 milyon Pound bağış ile "The Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic" açıldı.

Harry Potter'ın yazarının yaptığı son bağış ile birlikte hastalar için yeni tesisler açılacak ve bağışlanan miktarın bir kısmı hastalıkların araştırılması için fon olarak kullanılacak.

JK Rowling'in annesi Anne Rowling, 45 yaşında MS hastalığında vefat etti.

MS hastalığı üzerine çalışmalar yapan araştırma merkezi, hastalığın neden kaynaklandığına ve tedavi edilmesine dair yeni çalışmalar yürütecek.

Nörolojik durumların araştırıldığı klinikte, MS hastalığı dışında Motor Nöron Hastalığı (MNH),Parkinson ve Demans hastalıkları için de çalışmalar yapılıyor.

GURUR MESELESİ

Üniversite yapılan bağışın uluslararası düzeyde bir etki yaratacağını ve hastalar ve aileleri üzerinde de umut olacağını ümit ediyor.

JK Rowling, "Anne Rowling Kliniği'ni ilk kurduğumuzda böyle bir noktaya varacağını hiç tahmin etmiyorduk. Fakat yapılan araştırmalarla beraber çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

"Aşaması veya türü ayırt edilmeksizin MS hastalarının tedavi ediliyor olması ve hastalık için destek sağlayacak araştırmaların devam etmesi benim için büyük bir gurur meselesi. MS hastalarının bu şekilde desteklendiğini de ilk kaynaktan şahsen kendim görmüş oldum." dedi.

Ünlü yazar "Profesör Siddhartan Chandran ve ekibi tarafından yürütülen araştırmaların ve yapılan tedavilerin MS ve diğer nörolojik sebeplerden kaynaklanan hastalıklar için çok büyük değişikliklere etki edeceğine güvenim tam." diye sözlerine devam etti.

JK Rowling'in büyücü bir gencin hayatını anlattığı Harry Potter, Edinburgh'da bir kafede yazılmaya başlandı.

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda Harry'nin maceralarının anlatıldığı yedi kitaptan oluşan serinin yazarı JK Rowling'in The Sunday Times gazetesinin en zengin insanlar listesine göre 750 milyon Poundu olduğu tahmin ediliyor. Yazarın birçok yardım kuruluşuna da milyonlarca poundluk yardım yaptığı biliniyor.