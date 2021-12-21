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Harry Potter: Return to Hogwarts ne zaman yayınlanacak? Harry Potter yeni filmi hangi kanalda?

Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling'in edebiyat dünyasına damga vuran fantastik roman serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter film serisi sinemaseverlerin gündeminde. 2000'li yıllara damgasını vuran Harry Potter serisinin oyuncuları 20 yıl sonra bu yıl yeniden bir araya gelecek. Harry Potter: Return to Hogwarts ne zaman yayınlanacak? Harry Potter yeni filmi hangi kanalda?

Harry Potter: Return to Hogwarts ne zaman, hangi kanalda?

Başrollerini Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üçlüsünün paylaştığı Harry Potter film serisi yayınlandığı süre boyunca gişe rekorları kırmış, 90'lı ve 2000'li yıllarda doğan pek çok çocuğun hayatında unutulmaz izler bırakmıştı. Dünya genelinde bütün çocukların hayranlıkla izlediği Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley'nin dostluğunu ve Hogwarts büyücülük okulunda yaşadıklarını konu edinen Harry Potter filminin oyuncularını 20 yıl sonra tekrar bir araya getirecek olan Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel bölümü araştırılıyor.

HARRY POTTER YENİ FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Harry Potter film serisinin yetenekli başrol oyuncuları ve 8 filmlik seri boyunca ana karakterlere eşlik eden yardımcı karakterlerle filmin vazgeçilmez olmasında payı olan Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi pek çok isim 1 Ocak 2022'de HBO Max kanalında yayınlanacak Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel toplanma programı ile bira araya gelecek.

Harry Potter'ın ilk filmi olan Harry Potter Felsefe Taşı'nın vizyona girmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Harry Potter tutkunları için 20. yıla özel gerçekleşecek bu buluşmanın uluslararası gösterimlerinin daha sonra çeşitli platformlardan yapılması bekleniyor.

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