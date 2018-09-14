Hartberg - Altach düellosu

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Hartberg, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Altach takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 3 puanlı Hartberg 11. sırada bulunuyor, Altach 2 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Hartberg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Altach son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Hartberg kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Altach kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Hartberg son hafta oynanan Altach maçında 2-2 berabere kaldı.

Altach, Hartberg karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Hartberg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hartberg, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Altach ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Altach, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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