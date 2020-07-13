Harun Kolçak'ın doğum gününde sürpriz şarkı

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Üç sene önce prostat kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçının doğum gününe özel müzikseverlerle buluşan 'Haberin Bile Yok' şarkısı Harun Kolçak'ın hayranlarına büyük bir sürpriz oldu. İki şarkılık maxi single'da sanatçının 2014 yılında seslendirdiği 'Deli Et Beni' şarkısının da rock versiyonu yer almakta.

Kolçak'ın eski bir albüm için kaydettiği fakat piyasaya çıkarmadığı; sözü, müziği ve aranjesi kendisine ait olan 'Haberin Bile Yok' şarkısı, Harun Kolçak sevenlerini heyecanlandırdı.