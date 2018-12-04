F.Bahçeli kaleci Harun Tekin, Trabzon maçının ardından dün de Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda kalesini kapadı. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunu çelen Harun, son 4 sezonda kalesine atılan 20 penaltının 9'unu kurtardı ve yüzde 45'lik başarı yüzdesi yakaladı.

Sabah'ın haberine göre; 'Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci' unvanını koruyan Harun, Türkiye'deki kalecilere de fark attı.

Son 4 sezonda G.Saray kalecisi Muslera'ya 25 penaltı atılıp, 21'i gol olurken (yüzde 84), Beşiktaş kalecisi Karius ise 17 penaltının 11'ine (yüzde 64) gol izni verdi.

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