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        Haberler Gündem Eğitim Harvard Üniversitesi, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti istemeyecek

        Harvard Üniversitesi, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti istemeyecek

        ABD'deki Harvard Üniversitesi, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti talep etmeyeceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:30
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        Harvard Üniversitesi, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti istemeyecek
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        Harvard Üniversitesinin resmi sitesindeki açıklamaya göre, ülkenin önde gelen üniversiteleri arasında bulunan Harvard yönetimi, Amerikalı orta sınıf ailelerin çocukları için üniversiteyi daha ulaşılabilir hale getirmeye yönelik bazı kararlar aldı.

        Yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti talep etmeyeceklerini açıklayan Harvard yönetimi, yıllık geliri 100 bin doların altında olan öğrencilerin ise öğrenim ücretine ek olarak konaklama, ulaşım, yemek giderleri ile sağlık sigortasını da karşılayacaklarını açıkladı.

        Okul yönetimi, söz konusu kararın 2025-2026 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olacağını belirtti.

        Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, okulu maddi açıdan daha fazla kişinin ulaşabileceği konuma getirmenin, tüm öğrencilerin bakış açısını genişleteceğini ve entelektüel gelişimini destekleyeceğini ifade etti.

        Okul yönetimi, bu kararın ABD'li ailelerin yaklaşık yüzde 86'sının Harvard'ın desteklerinden yararlanmasını sağlayacağını ifade etti.

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