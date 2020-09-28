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Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, mevcut görevlerinin yanı sıra Henkel Beauty Care Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nün ardından, İngiltere Birmingham Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitiren ve yine aynı üniversitede MBA’ini tamamlayan Hasan Alemdar; iş hayatına 1991 yılında BMC firmasında Marka Müdür Asistanı olarak başladı. 1 yıl sonra Henkel’deki kariyer yolculuğu başlayan Alemdar, 1992 – 1998 yılları arasında Deterjan Bölüm Satış Departmanı’nda çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. 1998 – 1999 yıllarında Türkiye’de ilk olarak Schwarzkopf & Henkel Beauty Care Bölümü’nün kuruluşunu yönetti. Alemdar, 1999 – 2002 yılları arasında, Henkel’in merkezi olan Düsseldorf’ta, Global Müşteriler Yöneticisi (Global Accounts Manager) olarak görev aldı. 2002’de Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürlüğü’ne atandı. 2005’ten itibaren genel müdürlük görevine ek olarak Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörlüğü’nü üstlendi. 2008 – 2010 yılları arasında ayrıca Mısır Genel Müdürlüğü’nü de yürüttü. Ocak 2010’da Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürlüğü ve Schwarzkopf & Henkel Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörlüğü’nün yanı sıra Schwarzkopf Profesyonel (Kuaför Ürünleri Bölümü),Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevlerini de üstlendi.

Ocak 2012’de Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanlığı’na atanan Hasan Alemdar, Nisan 2018 itibariyle Henkel Beauty Care, Türkiye, İsrail, İran ülke yönetimi ve Orta Doğu Afrika Bölgesi Satış’tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Hasan Alemdar, Ekim 2020 itibariyle, Henkel Beauty Care Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilerek bölgenin toplam sorumluluğunu üstlenmiş olacak. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Alemdar, 55 yaşında, evli ve bir kız çocuk babası.