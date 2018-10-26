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Cengiz Karabekiroğlu, Hasan Ali Yücel
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Atatürk'ü Mahir Günşiray canlandırdı

Hasan Ali Yücel'in yaşamını ve Köy Enstitüsü'nü kurmasını konu edinen 'Yücel'in Çiçekleri' adlı belgesel filmin çekimleri tamamlandı. Belgeselin drama bölümünde Atatürk'ü Mahir Günşiray canlandırdı

26.10.2018 - 13:33 | Güncelleme:

Hasan Ali Yücel'in yaşamı 'Yücel’in Çiçekleri' adıyla belgesel film haline getirildi. 1938 - 1946 arasında milli eğitim bakanlığı yapan, 1940'da Köy Enstitüsü'nü kuran Yücel'in hayatını ve çalışmalarını konu edinen belgesel filmin yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir yaptı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Hasan Ali Yücel ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un yaşam hikâyeleri üzerinden yola çıkılarak oluşturulan 'Yücel'in Çiçekleri'nin zemini büyük zorluklarla kurulan Köy Enstitüleri üzerine oturtuldu.

'Yücel’in Çiçekleri'nin çekimlerinde Hasan Ali Yücel’in kişisel eşyaları da kullanıldı. Senaryosunu da Cengiz Özkarabekir’in yazdığı belgesel, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş ile Hasan Ali Yücel’in kızı Gülümser Yücel’in danışmanlığında çekildi.

Çekimleri Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Beyazıt, Sütlüce, Yenikapı ve Selimpaşa’da kurulan döneme uygun mekânlarda gerçekleştirilen 'Yücel'in Çiçekleri'nin drama bölümleri için yaklaşık 200 oyuncu rol aldı. Belgeselde Atatürk’ü Mahir Günşiray, İsmail Hakkı Tonguç’u ise Muhammet Uzuner canlandırdı. Plastik makyaj sanatçısı Derya Ergün, özel bir çalışmayla Mahir Günşiray’a Atatürk makyajı hazırladı. Hasan Âli Yücel’i ise 3 kişi canlandırdı. Çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat karakterize etti.

Cahit Berkay ile Altuğ Öncü'nün müziklerini yaptığı 'Yücel'in Çiçekleri'nin İstanbul galası 23 Kasım'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İzmir galası 7 Aralık'ta olacak olan belgeselin Ankara galası ise 21 Aralık olarak belirlendi.

 'Yücel'in Çiçekleri'nin senaristi ve yönetmeni Cengiz Özkarabekir.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    adamin dibiydiler, Dünyada bir eşi yok taklitleri çok basarili oldu, sağ partilerin ulkemize en buyuk zarari bu kurumlarin kaldirilmasidir
  • Misafir 12 saat önce
    emeği geçen herkese helal olsun. güzel proje
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