Hasan Arat: Çok iyi bir iskelet kurduk

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'ndaki restoranın açılışında buluştu.

Tüpraş Stadı'ndaki açılışa Arat, Özbek ve Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile siyah beyazlı futbolcular katıldı.

Açılışın ev sahipliğini yapan Hasan Arat, konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklara başlayacaklarını belirterek, "Tüm takımlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu hafta, bütün maçlarda kırmızı renk formayla sahaya çıkacak. Bunun hazırlığına biz 6 ay önceden başladık. Beşiktaş'ı Konyaspor maçında güzel bir renk kombinasyonu içerisinde göreceksiniz. Tüm taraftarlarımızın bu etkinlikte bulunması önemli." ifadelerini kullandı.

"CAMİALARIN BİR BÜTÜN HALİNDE HAREKET ETMESİ LAZIM"

Beşiktaş'ın bu sezonki performansını değerlendiren Hasan Arat, şunları kaydetti:

"Sezon daha çok uzun. Mutlaka sezon içerisinde inişler ve çıkışlar olacaktır. Beşiktaş Kulübü, geçen sezon yaşadığı sıkıntılı dönemden sonra değişime gitti. 38'e yakın oyuncu geldi ve gitti. Hocamız, teknik ekibimiz ve yöneticilerimiz, müthiş bir çalışma yaptı. Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş, artık 6. haftada yarıştan çekilen bir takım değil. Yarışmacı bir takım haline geldik. Son saniyelerde kaybedilen maçlar olabilir. Benzer şeyleri bütün takımlar yaşar. Biz, bu takıma güveniyoruz. Beşiktaş, uzun zamandan sonra mükemmel bir ahenk kazandı. Bizim en büyük güvencemiz Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı da bizi desteklemeye devam ediyor. Biz de yöneticiler olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Spor yöneticisi olarak zor bir görev yapıyoruz. Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım."

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Çocukları spora teşvik etmek istediklerini vurgulayan Arat, "Biz, yönetim kurulu olarak lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim uygulama kararı aldık. Gençlerimizin spora daha fazla gönül vermelerini istiyoruz. Yöneticilerin kullandıkları dil, bu yüzden önemli. Biz, rakip kulüplerin yöneticilerini buraya davet ettik. Beşiktaş, her zaman ev sahibi olmaktan mutluluk duyar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu'nun vermiş olduğu kahvaltıda biz bu daveti yaptık. Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Camiaların dostlukları ve rekabeti her zaman devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süleyman Seba'ya çok saygı duyduğunu belirterek, "Trabzon'da büyük kutlamalar yapılıyordu. İbrahim Hacıosmanoğlu, Süleyman Seba'nın vefatını öğrendiğinde bu kutlamaları kesmişti. Bu yaptığı, Beşiktaş camiası tarafından unutulmaz. Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi çok önemli biri. Süleyman Seba'yı her ziyaret ettiğimizde Ali Sami Yen'in mezarına gideriz. Taraftarlarımız da bu konuda hassasiyet göstersin. Bizler, bu konuda duyarlıyız. Onlar da büyüklerimizle ilgili hiçbir tezahürat yapmasın. Onlara olan saygımız devam etsin." diye konuştu.