Hasan Cemal ambulansla Bodrum'a getirildi
Ege Denizi'ndeki Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci 81 yaşındaki Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi
Leros Adası'nda rahatsızlanan Cemal, adadaki hastaneye götürüldü. Hasan Cemal'in yapılan kontrollerinde ileri tetkik ve tedavisi için donanımlı hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Cemal, tedavi için Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansıyla Leros Adası'ndan alınarak Bodrum'a getirildi.
Bilincinin açık olduğu belirtilen Cemal, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
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