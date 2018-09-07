Hasan Şaş'tan 3 maçlık cezaya yanıt!

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a 4-0 kaybettiği mücadelenin son bölümünde Hasan Şaş ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşanmış, ardından Hasan Şaş, PFDKya sevk edilmişti.

"HERKES RAHATSA BEN DE RAHATIM"



PFDK, Hasan Şaş'a 3 maç ceza verdi. Tecrübeli futbol adamı ise bu cezaya sosyal medya hesabından cevap verdi ve "3 maç ceza yedim. Herkesin vicdanı rahatsa ben de rahatım" ifadelerini kullandı.

PFDK'dan yapılan açıklamada Hasan Şaş'ın cezasıyla ilgili şöyle denilmişti:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

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