Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 2-2 beraberlikle sona eren olaylı Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması sonrası eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. Şaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim'in yardımcısı ve eski Galatasaraylı futbolcu Şaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah ne sultan"

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