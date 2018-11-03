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Barış Ertül: "Dünkü olaylar dünyada her yerde yaşanabilir. Olaylar sağduyuyla yatışabilir veya bu dünkü gibi başarılamayabilir. Sonuçta talimatlarda yeri vardır; olaylara karışanlara en ağır cezalar verilir. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz tek şey ise yrd.teknik direktör Hasan Şaş kepazeliğidir!"