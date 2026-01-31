Haşhaşlı irmik tatlısı için malzemeler (10–12 dilim)

Tatlı hamuru için

3 adet yumurta1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı öğütülmüş haşhaş (mavi haşhaş ezmesi veya çekilmiş haşhaş)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbeti için

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3–4 damla limon suyu

Üzeri için (opsiyonel ama çok yakışır)

Hindistan cevizi

Toz Antep fıstığı

Çekilmiş fındık/ceviz

Kaymak veya dondurma (serviste)

Not: Haşhaş “ezme” formundaysa daha yoğun aroma verir; çekilmiş haşhaş kullanıyorsanız lezzeti artırmak için 1–2 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz.

Haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır?

Şerbeti hazırlayın (ilk adım)

Şerbetli tatlılarda altın kural: Şerbet soğuk, tatlı sıcak (veya tam tersi). Bu tarifte en garanti yöntem şudur:

Tencereye şeker ve suyu alın.

Kaynamaya başlayınca 8–10 dakika orta ateşte kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın.

Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Püf: Şerbet çok koyu olursa tatlı sertleşebilir; çok sulu olursa tatlı hamurlaşır. “Hafif akışkan” kıvam idealdir.

Tatlı hamurunu hazırlayın Yumurtaları ve şekeri geniş bir kapta 2–3 dakika çırpın. Karışımın rengi açılıp köpürsün. Sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip kısa süre çırpın. İrmik ve haşhaşı ekleyin, spatula veya mikserle karıştırın. Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu kontrollü şekilde ekleyerek akışkan ama yoğun bir kek hamuru kıvamı elde edin. Kıvam notu: Kaşıktan “şerit” gibi akmalı; çok katı olursa tatlı kuru kalabilir. Pişirme Fırını 180°C (alt-üst) önceden ısıtın. Dikdörtgen borcam veya orta boy tepsiyi yağlayın. Hamuru döküp üzerini düzleyin. 30–35 dakika pişirin. Üstü kızarıp kürdan temiz çıkınca fırından alın. Şerbetleme (en kritik aşama) Tatlı fırından sıcak çıkmışken, şerbetiniz soğumuş olmalı. Şerbeti kepçe kepçe, her yer eşit ıslanacak şekilde dökün. Tatlı önce şerbeti yüzeyde bırakır gibi görünür; panik yapmayın. 10–15 dakika içinde çekmeye başlar.

Tatlıyı oda sıcaklığında 30 dakika beklettikten sonra buzdolabına alın. İdeal dinlendirme: en az 2–3 saat, mümkünse 1 gece. Haşhaşlı irmik tatlısı püf noktaları (tam kıvam için) Şerbetin kıvamını doğru tutturun: 10–12 dakikayı aşırı geçmeyin. Şerbet soğuk, tatlı sıcak olursa şerbet daha dengeli çekilir ve tatlı hamurlaşmaz. Unu kontrollü ekleyin. Fazla un, tatlıyı kuru yapabilir. Haşhaş ezmesi kullanıyorsanız hamur daha yoğun olur; un miktarını ona göre azaltabilirsiniz. Tatlıyı dilimleyip öyle şerbetlemek, şerbetin daha eşit dağılmasını sağlar. İsterseniz fırından çıkar çıkmaz ılık halde dilimleyebilirsiniz. Servis önerileri Üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpip servis edebilirsiniz. Şerbetli tatlıya “hafif” dokunuş için yanında kaymak çok yakışır. Yaz aylarında bir top sade dondurma ile servis edebilirsiniz. Sunumu güçlendirmek için her dilimin üzerine birkaç tane bütün fındık/ceviz yerleştirebilirsiniz.