Ayhan Özen'in yönettiği ve başrollerini Ceyda Ateş ile Kemal Uçar'ın paylaşitığı romantik komedi filmi Hasret Bitti ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik!

HASRET BİTTİ OYUNCULARI

Ceyda Ateş, Kemal Uçar, Yüksel Ünal

HASRET BİTTİ KONUSU NEDİR?

Yıllardır Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan Bitti ailesi, baba Halim Bitti’nin Alman damat korkusu nedeniyle yaptığı baskılar sonucunda Türkiye’ye kesin dönüş yapar. Aileyi Şahane Bitti’nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim’in kardeşi gibi sevdiği kayınbiraderi Çetin Ceviz karşılar. İsminin aksine son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir genç olan Çetin bugüne dek herhangi bir düzen kuramamıştır. Hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir. Bundan sonra hep beraber olacaklardır. Çetin oldum olası küçük bir restoran açmak isteyen eniştesi için daha O Almanya’da iken harika bir yer bulmuştur. Üstelik sahipleri de çok iyi insanlardır; Amerika’da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru. Çetin ve Duru arasında kısa sürede bir aşk başlar. Ancak Duru’nun asıl kimliğini öğrenen Çetin büyük bir şok yaşayacaktır. Bu geçmişten gelen sırla herkesin hayatı değişecektir.