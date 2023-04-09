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DHA

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu İzzettin köyü yakınlarından meydana geldi.

Ümit U. yönetimindeki ambulans, Ferdi A.'nın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet takla atarken, ambulans ise şarampole devrilerek devrilip, alev aldı. Ambulans şoförü Ümit U. ile hasta Abidin G. ve hemşireler Olcay Y. ile Elif Y., yanan araçtan çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kazada sürücüler Ümit U. ve Ferdi A. ile hasta Abidin G., hemşireler Olcay Y. ve Elif Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ambulansı kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.