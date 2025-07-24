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        Hasta yakınları hemşireyi darp etti!

        Hatay'da hemşire Seyhan Sunar, bir hastanın tansiyonunu ölçmediği iddiasıyla yakınları tarafından saldırıya uğradı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:28
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        Hasta yakınları hemşireyi darp etti!
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        Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Seyhan Sunar, bir hastanın tansiyonunu ölçmediği iddiasıyla yakınları tarafından darp edildi. Olaya ilişkin 2 hasta yakını gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde meydana geldi. Bir hastanın yakınları, hemşire Seyhan Sunar'dan tansiyonunun ölçülmesini istedi.

        Sunar, hastanın durumunun acil olmadığını ve başka işleri olduğunu belirterek talebi geri çevirdi. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce hasta yakınları Sunar'ı darp etti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Darp raporu alan Sunar, hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Olaya karışan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARALANMASINLAR"

        Sağlık sendikaları bugün başhekimlik binasına gelerek siyah çelenk bıraktı. Grup adına açıklama yapan Türk Sağlık Sen Hatay Şube Başkanı Mehmet Kayhan, saldırıya tepki göstererek, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Kayhan, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarda belirli bir süre saldırganların sağlık hizmeti almamaları konusunda yaptırımlar yapılmasını istedi.

        KAMERA KAYITLARI YOK

        Saldırıya uğrayan hemşire Seyhan Sunar ise hasta yakınlarının tansiyon ölçülmesi konusunda kendisinden talepte bulunduklarını, kendisinin acil bir durum olmadığı ve başka işleri olduğu için kabul etmemesinden dolayı saldırıya uğradığını belirtti. Sunar, "Saldırıya uğradığım yerde kameralar çalışmadığı için kamera kayıtları yok. Diğer bölümde saldırı öncesi kayıtlar mevcut. Onları vererek saldırganlar hakkında şikayetçi oldum” dedi.

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