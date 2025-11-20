Habertürk
        Haberler Gündem Hasta ziyareti çıkışında bıçaklı saldırıda yaralandı

        Hasta ziyareti çıkışında bıçaklı saldırıda yaralandı

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hasta ziyareti için geldiği özel hastanenin çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayan M.C. (34) yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 01:08 Güncelleme: 20.11.2025 - 01:08
        Hasta ziyareti çıkışında bıçaklı saldırı
        Olay, akşam saatlerinde Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan bir özel hastanenin önünde gerçekleşti. M.C., bir özel hastanede tedavi gören yakınını ziyarete gitti.

        Yakınına geçmiş olsun dileğinde bulunan M.C., hastane çıkışında aralarında önceden husumet bulunan N.K. (23) ve M.S.K. (22) ile karşılaşınca, tartışmaya başladı. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında M.C., bacağından 6 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, M.C. ise özel hastanede tedavi altına alındı.

        Hastane personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polisin yaptığı çalışma ile şüpheliler N.K. ve M.S.K., suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

