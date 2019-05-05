Hastalarına HIV bulaştırdığı iddiasıyla gözaltında

Olay, Pakistan Sind eyaletine bağlı Larkana şehrinin Ratodero bölgesinde, 22´si çocuk olmak üzere 39 kişinin HIV pozitif çıkması sonrası vakaların arasında virüsün yayılma nedeninin araştırılmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Polis, devlet hastanesinde çalışan, aynı zamanda özel bir klinik işleten ve HIV taşıyan Dr. Muzaffar Ghanghar´ın hastalarına HIV bulaştırma şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

AA'nın haberine göre; yerel bir mahkemede davası görülen Ghanghar, mahkeme önünde gazetecilere, Sind Sağlık Komisyonu´nun kendisine `kumpas´ kurduğunu iddia ederek, "HIV pozitif olduğumu bilseydim, tedavi olurdum. Sağlığımla ilgili herhangi bir şikâyetim olmadı" dedi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Larkana Emniyet Müdür Yardımcısı Mohammad Siddique Noman´ın, olayla ilgili ilk `durum raporu´nun Dr. Abdul Sami Rajpur tarafından Ghanghar´a karşı bir `şikâyet dilekçesi´ olarak yazıldığını açıkladığına yer verildi. Noman ayrıca, Ghangar´ın gözaltına alındığını doğrulayarak, detaylı bir raporun, olayın derinlemesine araştırılması için üst düzey yetkililere gönderileceğini bildirdi.

Ayrıca, haberde Sind AIDS Kontrol Programı´ndan sorumlu Dr. Sikander Memon´un, gelecek hafta Ratodero´ya bölge sakinleri arasında virüsün yayılma nedeninin tespiti için bir ekip gönderileceğini ve Ghangar´ın da muayene edileceğini açıkladığı belirtildi.