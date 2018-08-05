Hastalığını yenmek için başladığı yüzmede başarılara kulaç atıyor

Sakarya'da doğuştan hafif düzeyde gelişim geriliği ve hiperaktivite rahatsızlığı olan 17 yaşındaki milli yüzücü Ahmet Mintaz, özel sporcuların yarıştığı dallarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.

DÜNYANIN EN İYİ OLİMPİYAT YÜZÜCÜLERİYLE KULAÇ ATACAK

AA'nın haberine göre; hastalıklarıyla doğumunda tanışan, uzun süre ağır ilaçlar kullanmak zorunda kalan ve bu ilaçlardan yüzme sporuyla kurtulan genç sporcu, Paris'te düzenlenen 2018 INAS Avrupa Yaz Oyunları'nda yüzme dalında erkekler 50 metre serbestte gümüş madalya kazanan Ahmet Mintaz, 200 metre sırtüstünde ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Bu başarısıyla 12 Ağustos'ta İrlanda'da başlayacak 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Ahmet, burada dünyanın en iyi olimpiyat yüzücüleriyle kulaç atacak.

Ahmet Mintaz, özel sporcuların yarıştığı dallarda, 2016'da İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya alarak, erkeklerde Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırmıştı.

Gözünü İrlanda'daki şampiyonaya diken Ahmet'in en büyük hedefi ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılıp Türk bayrağını göndere çektirmek.

Hazırlıklarını Sakarya Yüzme Havuzu'nda devam ettiren Ahmet Mintaz, 12 yıldır yüzme sporunda aktif olduğunu ve bu sürede birçok başarı elde ettiğini söyledi.

Hocalarının ve annesinin desteğiyle buralara kadar geldiğini anlatan Ahmet, şöyle konuştu: "Fransa'daki yarışlar güzel geçti, rakipler zordu. Tabii ki ileride daha zor olacak. Geçmişte Avrupa birinciliği, ikinciliğim, iki sefer de üçüncülüğüm var. Son şampiyonada ise bir gümüş, iki bronz madalya kazandım. Şimdi İrlanda'daki yarışlara hazırlanıyorum. Hazırlıklar iyi gidiyor. 12 Ağustos'ta İrlanda'da olacağız, inşallah orada da madalya hedefliyorum. Asıl hedefim olimpiyatlara katılmak. Her gün düzenli olarak çalışıyorum. İrlanda yarışındaki hedefim altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek. Genel anlamdaki hedefim ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak. Başarılarımı, çalışmalarıma ve anneme borçluyum. Annemin sayesinde buralara kadar geldim, onun üzerimde emeği çoktur."

"OĞLUMUN BAŞARILARI BENİ GURURLANDIRIYOR"

Ahmet'in annesi Funda Deryaoğlu da oğluna 9 yaşında hiperaktivite teşhisi konduğunu, bu enerjiyi atabilmek adına bir yol aramaya başladıklarını ve birkaç spor dalı denedikten sonra yüzmede karar kıldıklarını dile getirdi.

Ahmet'in yüzmeye başlamasıyla enerjisini attığını ve bunun davranışlarına da yansıdığını kaydeden Deryaoğlu, "Ahmet sürekli Türkiye şampiyonlukları alıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu çatısı altında yüzüyor. Yurt dışı yarışlarında iki yıl önce INAS Avrupa Yaz Oyunları'nda birincilik, ikincilik ve üçüncülük almıştı. Bu yıl da Fransa'da düzenlenen yarışlarda ikincilik ve iki üçüncülük aldı. Anne olarak oğlumun bu şekilde derecelere girmesi beni gururlandırıyor. Yüzme, çok emek isteyen bir spor. Bu şekilde devam edip 2020 Olimpiyatları'na gelebilmeyi ümit ediyoruz. İnşallah 2020 Paralimpik Oyunları'na katılır ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder" ifadelerini kullandı.

"AHMET BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel de 72 spor tesisinde 50 binin üzerinde lisanslı sporcu ve 2 gençlik merkeziyle kentte gençlik ve spor faaliyetlerinde hizmet verdiklerini söyledi.

Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nun da en faal kullanılan tesislerden olduğunu ve burada 16 kulübün çalıştığını belirten Çelikel, şunları aktardı: "Ahmet de yüzme branşında bizim en gözde çocuklarımızdan bir tanesi. Haftanın 6 günü antrenmanlarını burada sürdürüyor ve çok önemli başarılara imza atıyor. Bu ay İrlanda'daki yarışlara katılacak. Ahmet bizim göz bebeğimiz. Onun bu seviyelere gelmesinde emeği olan başta annesi ve hocaları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Ahmet'ten daha fazla başarılar bekliyoruz. Ahmet'in ilimize madalyaya döneceğinden eminiz."

Ahmet'in yüzme antrenörü Yiğit Erdeniz de Fransa'dan döndükten sonra hiç ara vermeden İrlanda yarışlarına hazırlandıklarını bildirdi.

Yaklaşık 10 gün orada kalacaklarını söyleyen Erdeniz, "Ahmet burada Avrupa'daki en iyi özel sporcularla yarışacak. Ahmet ilk defa bu barajları geçti ve ilk defa bu yarışlara katılacak. Orada da amacımız final yüzmek ve madalya almak. Genel olarak hedefimiz 2020 Olimpiyatları'na katılmak. Adım adım ilerliyoruz. Şimdi Avrupa arenasında boy gösteriyoruz. Yarışlarımız uzun kulvarda, haftanın 6 günü çalışıyoruz. Toplu ve birebir antrenmanlarımız oluyor. Bunun yanında psikolojik desteğimizi de alıyoruz. Herkes elinden geleni yaparak Ahmet'in başarılı olmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.