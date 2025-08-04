Hastane randevularında yeni dönem

Sağlık Bakanlığı 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçirdiği uygulamayla, aile hekimliklerine, hastane randevularında özel kontenjan oluşturuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu entegrasyon sayesinde, aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri de doğrudan hastanelerden talep edebiliyor.

“Hastane randevularında ilk adım AİLE HEKİMLERİ…”🥼🩺



Sağlık Bakanlığı’nın 01 Ocak 2025 tarihinde hayata geçirdiği uygulamayla, Aile Hekimliklerine, hastane randevularında özel kontenjan oluşturuldu. Bu entegrasyon sayesinde, aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi, yenidoğan… pic.twitter.com/8Vau2FBjMR — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 4, 2025

Bu uygulamayla;

- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,

- İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki yoğunluğun azaltılması,

- Gereksiz hastane başvurularının önlenmesi,

- Hastaların uygun birimlere daha doğru yönlendirilmesinin sağlanması,

- Doğru branşa yönlendirme ile hastanın daha hızlı tedaviye ulaşmasının sağlanması,

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- Tetkik tekrarlarının önlenmesi,

- Sağlık sisteminde zaman ve kaynak tasarrufu,

- Aile hekimlerinin hasta takibinde etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

İstanbul’da Aile Hekimliklerine ayrılan randevu kontenjanı 2 milyon iken, bu randevuların 1 Ağustos 2025 itibariyle sadece 457 bin 101’i kullanıldı. İstanbul’da aile hekimliklerine ayrılan kontenjanların kullanım oranı yüzde 23 olarak gerçekleşti.