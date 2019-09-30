İstanbul Fatih'te bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti. İddialara göre; vatandaşlar haber vermesine rağmen sedye çıkarmanın yasak olduğu gerekçesiyle hastaneden 20 dakika boyunca kimse gelmedi.

İHA'nın haberine göre; güvenlik kamerasına yansıyan olay 26 Eylül'de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; elinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından yanına koşan çevredeki vatandaşlar, yakında olan bir özel hastaneye giderek yardım istedi.

"HASTANEDEN SEDYE ÇIKARMAK YASAK" AÇIKLAMASI

Edinilen bilgilere göre hastane çalışanları, hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine vatandaşların tepki göstermesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra hastaneden gelen personel olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.