Hastanelerin acil servislerinde renk kodları: Acil ama ne kadar acil?

Hastanelerin acil servislerinde renk kodları: Acil ama ne kadar acil?

Hastanelerin acil servislerinde renk kodları: Acil ama ne kadar acil? Vatandaşlar, sağlık hizmetlerine olan ihtiyaçları arttıkça, hastanelerin acil servislerine yöneliyor. Birçok hasta kendisini en acil durumdaki hasta olarak görüyor. Bu durumda acil servise başvuran hastalar uzman doktorlar tarafından değerlendirilerek, durumlarının aciliyetine göre kategorize ediliyor. Bunu renk kodları uygulamasıyla gerçekleştiriyor.

ACİL SERVİSLERDEKİ RENK KODLARI NE İŞE YARIYOR?

Kırmızı, sarı ve yeşil alanlar, acil servise başvuran hastaların sağlık durumlarını kategorize eden renk kodları olarak kullanılıyor. Bu sistem, acil durumları olan veya hayati risk taşıyan hastaları sıralamak için tasarlanmıştır. Ancak, birçok hasta kendisini en acil durumdaki hasta olarak nitelendiriyor.

Uzmanlar ise önce hastaların sağlık durumlarını kategorize ediyor, ardından aciliyet durumlarına göre renklerle sıralıyor. Kırmızı en ciddi, sarı orta ciddi ve yeşil en az ciddi durumu ifade ediyor.

REKLAM RENK KODLARI VE ÖNEMLİLİK SIRASI Uzman Doktor Hikmet Şencanlar triyaj uygulamasına yönelik Habertürk’e konuştu. Triyaj uygulamasındaki renk kodları ve önemlilik sırasına değinen Şencanlar, “Triyaj kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Ciddi yaralanmalar sonucunda hastaların sınıflandırılması, 'kime acil müdahale edilecek' ona karar verilmesi için kullanılır ama biz hastane içinde bu durumu acil olan ve olmayan hasta grubu yani daha acil olan gruba göre sıralıyoruz. Örneğin, yeşil alan hastası, acil ama bekleyebilir. Burada önemlilik sırasına bakılıyor.” diye konuştu.

Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'de farklı hasta alanlarının mevcut olduğunu vurgulayan Şencanlar “Farklı farklı hasta alanları mevcut yeşil, sarı ve kırmızı olarak Triyajlıyoruz.” dedi. Şencanlar, herkesin kendini sarı veya kırmızı alan hastası olarak gördüğünü, ancak sağlık personelinin durumu triyajlayarak sakin kalınması ve beklenmesi gerektiğini ifade etti.