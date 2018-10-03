Meslektaşları cenaze aracının yanında yürüdü

İstanbul'da hastası tarafından uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Hacıosman'ın cenaze namazı Bahçelievler Mehmet Ülker Cami'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze namazı öncesi Hacıosman'ın eşi Mutlu Esentürk Hacıosman ve kızı Beril Zeynep Hacıosman taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastane çalışanları, doktorlar, İstanbul Tabip Odası üyeleri ve Hacıosman'ın yakıları katıldı. Cenazeye katılanların bazılarının doktor önlüğü giydiği görülürken, bazılarının boynunda stetoskop olduğu görüldü.

Hacıosman, kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.

MESLEKTAŞLARI KINADI

Malatya Tabip Odası üyeleri saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman'ı anmak ve sağlıkta şiddeti protesto etmek amacıyla İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi başhekimlik katında bir araya geldi.

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, bir meslektaşlarını daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Meslektaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün sağlık camiasına başsağlığı dileyen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır var olan sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet son zamanlarda zirve yapmıştır. Bu tür saldırılar özveri ile çalışan değerli hekimlerimizin mesleki aşkını ciddi olarak yaralamaktadır. Eminiz ki bu durum kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Üzülerek ifade edebiliriz ki can güvenliği sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. Hekimlerimizin hastalara yaklaşımındaki en temel ilkesi önce zarar vermemektir. Bu alanda yapılan çalışmalar elbette var ancak tekrarlayan olaylar da gösteriyor ki tutukluluk ile yargılanmak başta olmak üzere ivedilikle ceza alt limitlerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca yoğun bakım, acil servis ve kliniklerde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki güvenlik önlemlerinin alınması zaruret halini almıştır."

Malatya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli de yaptığı yazılı açıklamada, Fikret Hacıosman'a yapılan saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden doktora Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına ise başsağlığı diledi.

Bentli, "Böylesine kutsal bir görevi yerine getiren, şifa veren ellere karşı yapılan her türlü şiddet asla kabul edilebilir değildir. Şiddetin savunulabilir bir yanı olamaz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere her insana yönelik şiddet ve saldırıyı, buna ortam yaratanları ve faillerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Adıyaman Şubesi'nce de silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin protesto düzenlendi.

Derin üzüntü içinde olduklarını ifade eden Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik, sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddet yaşadığını, sağlıkta şiddetin azalmak bir yana hızlanıp yaygınlaştığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliğinin, sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan, şiddet vakaları konusunda yetkilileri bir kez daha göreve çağıran Gürlevik, şunları kaydetti:

"Türk Tabipleri Birliği şiddeti önlemede daha etkili olacak, caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış ve bunların TBMM'de kabul edilmesi için çaba sarf etmiştir. Yakın geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanlığından randevu talep edilmiş sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Bir hekimin, hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilmeyecek ve ertelenmeyecek kadar acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hastane yöneticileri ve kamu idaresinin sağlıkta şiddet konusunu ivedilikle çözme sorumluluğu bulunuyor. Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz."

GAZİANTEP

Gaziantep-Kilis Tabipler Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre de Tabipler Odasında bir araya gelen üyeler, sağlık çalışanlarına şiddetin arttığını belirterek, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliğinin sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaştığı belirtilen açıklamada, "Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz. Tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliği’nin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ŞANLIURFA



Şanlıurfa Tabipler Odası üyeleri de Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Oda Başkanı Ömer Melik, düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet eylemlerinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezaların verilmesi gerektiğini vurgulayan Melik, kısa süre önce de Şanlıurfa'da bir doktorun darp edildiğini hatırlattı.

Sağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini anlatan Melik, "Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum, silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı, bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır." diye konuştu.

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