        Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı; 2 kişi tutuklandı

        TIR'da 16 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama

        Hatay'da polisin dur ihtarında bulunduğu TIR'da ülkeye yasadışı yollarla giren 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 04:56 Güncelleme: 25.11.2025 - 04:56
        TIR'da 16 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine bir TIR’ı durdurdu. TIR'da arama yapan ekipler, dorsede 16 kişi ile karşılaştı.

        Yapılan kontrolde 16 kişinin, yurda yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Göçmenleri yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

