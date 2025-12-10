Tepehan Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tarafların bıçak da kullandığı kavgada yaralanan İ.K, T.A, R.K, Y.K, Y.A, A.K. ve Y.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 43 yaşındaki İ.K, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgaya karışanlar dışında olaya müdahale eden bir jandarma personelinin de yüzüne taş gelmesiyle hafif yaralandığı öğrenildi.

Mahallede güvenlik önlemi alan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Fotoğraf: DHA