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Hatay'da enkazdan yaralı kurtulan anne ile kızı Adana'da hastane odasında kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çöken evlerinin enkazından yaralı çıkartılan anne ile kızı, tedavilerinin devam ettiği Adana'daki hastanede yaklaşık bir ay sonra hasret giderdi

Hatay'da enkazdan yaralı kurtulan anne ile kızı Adana'da hastane odasında kavuştu
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AA

Antakya ilçesinde depremde evlerinin çökmesi sonucu 36 yaşındaki Selime Doğruer ve 9 yaşındaki kızı Zümra Doğruer enkaz altında kaldı.

Bacakları enkazın altında sıkışan ve yıkıntıların arasından yaklaşık 15 saat sonra yaralı çıkarılan anne ve kızı, bölgedeki yoğunluk nedeniyle ayrı hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Tedavi süreçlerinde önce Zümra, daha sonra annesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Depremden yaklaşık bir ay sonra hastane odasında birbirlerine kavuşan anne kız, duygulu anlar yaşadı.

Hastane personeli, aynı odaya alınan ve birbirlerinin ellerini tutan anne ile kızına pasta keserek tedavileri için moral vermeye çalıştı.

"BU GECE BERABER UYUYACAĞIZ"

Selime Doğruer, gazetecilere, o gece sarsıntıdan ziyade depremin çıkarttığı gürültüye uyandıklarını söyledi.

Kızını kucağına aldığında binanın çöktüğünü, enkazda sıkıştıkları alanın tek kişilik bir yatak kadar olduğunu belirten Doğruer, şöyle devam etti: "Bizim kaldığımız yer oturduğum alan kadar ancak üzerimizde de tavan vardı, iki çekyatın üstüne tavan düşmüştü. Kızım kucağımda benim altıma düştü, ben de onun üzerine düştüm. 14-15 saat bu şekilde bacağımızda kolonlarla kaldık. Bağırarak yardım istedik ve nefessiz kaldık. Sürekli dua ettim, 'Allah'ım bizi buradan kurtar, nefes ver, bize nefes ol çıkalım buradan hep beraber' diye. Şu anda ameliyatlar oluyoruz, durumumuz iyiye gidiyor, inşallah beraber el ele de çıkacağız. Kızımla bir araya geldik, çok güzel bir duygu. Bu gece beraber uyuyacağız. O benim her şeyim."

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Anne ile kızın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Dr. Hüseyin Salih Kına ise Zümra'nın hastaneye yakınları tarafından getirildiğini aktardı.

Zümra'nın sağ bacağının uzun süre enkaz altında kaldığını, kızarıklık artışı tespit ettiklerini dile getiren Kına, öncelikle ortopedi cerrahisi hekimlerince "fasyotomi" işlemin yapıldığını ve pansumanlarının sürdüğünü bildirdi.

Selime Doğruer'in de sol bacağında aynı durumun söz konusu olduğunu ifade eden Kına, "Anne ve kız, bacaklarını şu anda yavaş yavaş hareket ettirmeye başladılar ve kanlanma sağlandı. Şu anda bir ampütasyon işlemi düşünülmüyor, daha iyiye gidiyorlar" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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