Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da harfiyat kamyonu uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Hatay'da harfiyat kamyonu uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

        Hatay'da bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı. Kamyon sürücüsü İbrahim Çağında olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harfiyat kamyonu uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

        Hatay’ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü İbrahim Çağında hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre kaza; öğle saatlerinde Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. İbrahim Çağında yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

        Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonun içerisinde Çağında’nın cansız bedenine ulaştı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Çağında’nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da molotoflu haraç terörü

        İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde farklı tarihlerde işyerlerine molotoflu ve silahlı saldırı düzenleyen yeni nesil suç çetesi, işyeri sahiplerinden toplam 26 milyon lira haraç istedi. Tehdit mesajlarının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çetenin mesaj attığı günden bir gün sonra 12 şüp...
        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı