Hatay'da harfiyat kamyonu uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
Hatay'da bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı. Kamyon sürücüsü İbrahim Çağında olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü İbrahim Çağında hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre kaza; öğle saatlerinde Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. İbrahim Çağında yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonun içerisinde Çağında’nın cansız bedenine ulaştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çağında’nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
