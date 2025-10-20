Hatay'da işçi servisi traktöre çarptı: 14 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Reyhanlı-Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan E.Ş. yönetimindeki servis minibüsü, aynı istikamette giden R.K. yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

3'Ü AĞIR 14 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkiyle minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.