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        Haberler Gündem Hatay'da kamyonun uçuruma devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Güncel haberler

        Kamyon uçuruma devrildi! O anlar kamerada

        Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 01:15 Güncelleme: 23.04.2025 - 01:15
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        Kamyon uçuruma devrildi! O anlar kamerada
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        H.Y. (28) idaresindeki hafriyat kamyonu, Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma devrildi ve Büyükşehir Belediyesine ait su deposunun güvenlik kulübesine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü H.Y. ile su deposunun güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) yaralandı.

        Yaralılar, ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çakrak, kurtarılamadı, H.Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde freni arızalanan kamyonun yoldan çıkarak uçuruma devrildiği anlar yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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