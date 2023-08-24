Hatay'da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan kadının ölüm nedeni belli oldu Hatay Altınözü'nde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan kadının, ön otopsi raporuna göre açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği belirlendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin Ünlü'nün (36), ön otopsi raporuna göre açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi. Ünlü, toprağa verildi.

Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi'nde oturan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

ZEYTİNLİKTE ÖLÜ BULUNDU

DHA'nın haberine göre; ekipler, 22 Ağustos günü Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü'nün zeytinlikte cesedini buldu.

AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ

Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Ünlü'nün cenazesi, Yunushan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Yasemin Ünlü´nün ön otopsi raporuna göre, açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi.