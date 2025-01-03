Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile kumar oyunlarına, aranan şahısların suç ve suçluların yakalanması için Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinde denetim yapıldı.

Ekipler, yaptığı kontrollerde 994 bin lira değerinde 412 oyun pulu, 54 iskambil kağıdı ile birlikte masa etrafında bulunan 14 kişiyi yakaladı. Ekipler, şüphelilere kumar oynamaktan toplam 129 bin 374 lira ceza ve idari işlem uygularken, iş yeri sahibi Ş.E. ile iş yeri müdürü S.E. hakkında adli işlem yaptı.