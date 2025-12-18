Hatay'da öğrencilerin eğitim gördüğü 6 konteyner yandı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında aralarında öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların da bulunduğu 6 konteyner kullanılamaz hale geldi
SINIFLARIN BULUNDUĞU KONTEYNERLERE SIÇRADI
İlçenin Büyükdalyan Mahallesi’nde konteyner kentteki bir konteynerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların bulunduğu konteynerlere de sıçradı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı