Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hatay'da öğrencilerin eğitim gördüğü 6 konteyner yandı | Son dakika haberleri

        Hatay'da öğrencilerin eğitim gördüğü 6 konteyner yandı

        Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında aralarında öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların da bulunduğu 6 konteyner kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:39 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 konteyner alevlere teslim oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında aralarında öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların da bulunduğu 6 konteyner kullanılamaz hale geldi

        SINIFLARIN BULUNDUĞU KONTEYNERLERE SIÇRADI

        İlçenin Büyükdalyan Mahallesi’nde konteyner kentteki bir konteynerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların bulunduğu konteynerlere de sıçradı.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici