Hatay'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
E.Ş. idaresindeki otomobil, İskenderun-Antakya kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Büyük bir kısmı yanan araç, kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.