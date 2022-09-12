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Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'da iki otomobilin çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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DHA

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu Güner Cömert ve Hanifi Çoğan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Antakya-İskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki Güner Cömert ve Hanifi Çoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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