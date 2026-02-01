Habertürk
Habertürk
        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama

        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Hesaplarında toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 TL para transferi yapılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 01.02.2026 - 09:24 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:42
        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTÜNE OPERASYON

        AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüte üye olmak" suçları kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

        1.6 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

        MASAK raporları doğrultusunda bazı şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 lira para transferi bulunduğu ve bu transferlerin yasa dışı bahis sitelerine ait paraların nakline aracılık amacıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

        19 ZANLI GÖZALTINDA

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

        ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 364 fişek, 1,19 gram uyuşturucu, 32 cep telefonu, 25 sim kart, 5 bilgisayar, 1 tablet, 1 hard disk, 121 bin 650 lira, 7 bin 500 riyal, 3 bin avro, 6 bin 550 dolar ve yaklaşık 3 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

        12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

