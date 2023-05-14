Hatay Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Hatay başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Hatay seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 83.47 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:11 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 56.5 oldu.
Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 249.887 oyla yüzde 51.72 - Kemal Kılıçdaroğlu: 213.241 oyla yüzde 44.14 - Sinan Oğan: 18.136 oyla yüzde 3.75 - Muharrem İnce: 1.892 oyla yüzde 0.39 oy aldı.
Hatay 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 213.241 oyla yüzde 44.14
Sinan Oğan: 18.136 oyla yüzde 3.75
Muharrem İnce: 1.892 oyla yüzde 0.39
Hatay Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 82.84 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:11 itibarıyla yüzde 47.1 oranında açıldı.
2023 Hatay milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 207.388 oyla yüzde 52.6 - Millet İttifakı: 134.493 oyla yüzde 34.11 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 38.169 oyla yüzde 9.69 - Ata İttifakı: 4.359 oyla yüzde 1.11 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.438 oyla yüzde 0.37
aldı.
Saat 21:11 itibarıyla 2023 Hatay milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 207.388 oyla yüzde 52.6
Millet İttifakı: 134.493 oyla yüzde 34.11
Emek ve Özgürlük İttifakı: 38.169 oyla yüzde 9.69
Ata İttifakı: 4.359 oyla yüzde 1.11
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.438 oyla yüzde 0.37
AK Parti: 144.166 oyla yüzde 36.57
CHP: 102.834 oyla yüzde 26.08
MHP: 52.200 oyla yüzde 13.24
İYİ Parti: 31.659 oyla yüzde 8.03
TİP: 27.620 oyla yüzde 7.01
YEŞİL SOL: 10.549 oyla yüzde 2.68
YENİDEN REFAH: 7.061 oyla yüzde 1.79
ZP: 4.359 oyla yüzde 1.11
BBP: 3.961 oyla yüzde 1.00
MEMLEKET: 1.902 oyla yüzde 0.48
TKP: 813 oyla yüzde 0.21
GENÇ: 446 oyla yüzde 0.11
SOL PARTI: 381 oyla yüzde 0.10
GBP: 282 oyla yüzde 0.07
TKH: 244 oyla yüzde 0.06
MP: 233 oyla yüzde 0.06
HKP: 199 oyla yüzde 0.05
HAKPAR: 173 oyla yüzde 0.04
YP: 140 oyla yüzde 0.04
ANAP: 0 oyla yüzde 0.00
MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
AP: 0 oyla yüzde 0.00
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