Hatay Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Hatay başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Hatay seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 83.47 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:11 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 56.5 oldu. Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 249.887 oyla yüzde 51.72 - Kemal Kılıçdaroğlu: 213.241 oyla yüzde 44.14 - Sinan Oğan: 18.136 oyla yüzde 3.75 - Muharrem İnce: 1.892 oyla yüzde 0.39 oy aldı.



Hatay 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Hatay Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 82.84 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:11 itibarıyla yüzde 47.1 oranında açıldı. 2023 Hatay milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 207.388 oyla yüzde 52.6 - Millet İttifakı: 134.493 oyla yüzde 34.11 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 38.169 oyla yüzde 9.69 - Ata İttifakı: 4.359 oyla yüzde 1.11 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.438 oyla yüzde 0.37 aldı. Saat 21:11 itibarıyla 2023 Hatay milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

