Trafikte tartıştığı 2 kişiyi ezmeye çalıştı! Hatay'da bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki bir kişiyi, aracıyla geri manevra yaparak ezmeye çalıştı o anlar kameraya yansıdı. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 26.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:59 facebook

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