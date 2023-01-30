Sahilde yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğradı



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahilde yürüyüşe çıkan Abdurrahim Özdemir (41), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sol ayağından yaralanan Özdemir, "Bu çok büyük bir sorun olmaya başladı. Bir araya gelip, saldırıyorlar. Çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

İskenderun ilçesinde yaşayan Abdurrahim Özdemir, sahilde yürüyüşe çıktı. Özdemir'e yürüyüşü sırasında çevrede bulunan sokak köpekleri saldırdı. Sol bacağından yaralanan ve eşofmanı da parçalanan Özdemir, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtuldu. Çok korktuğunu ve neye uğradığını şaşırdığını anlatan Özdemir, "Ben her zaman sahilde yürüyorum. Birden 3 köpek bir araya gelerek havladı. Beni ısırmaları bir anda oldu, kurtulmaya çalıştım. Eşofmanımı yırtıp, ayağımı da ısırdılar. Hastaneye aşıya gittim. Sokak köpeklerinden özellikle çocuk ve yaşlılar çok korkuyor. Sahile çıkamaz olduk. Yetkililerin bir önce bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-01-30 18:17:08



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