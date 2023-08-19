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        İskenderun'un sahil kesimi yine su altında

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:14
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        İskenderun'un sahil kesimi yine su altında
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        Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde aralıklarla su baskınlarının yaşandığı sahil kesimindeki caddeler, lodos nedeniyle deniz suyuyla doldu. Bölgedeki esnaf, sular nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtirken, yayalar ve araçlar da geçişlerde sorun yaşıyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve zaman zaman su baskınlarının yaşandığı İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu. Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor. Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını, ağır kış şartlarında bu sorunla karşılaşmak istemediklerini belirtti. Sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-08-19 13:13:07

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