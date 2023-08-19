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        Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri İzzet Nazlı, basın cemiyetine onursal başkan seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:50
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        Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri İzzet Nazlı, basın cemiyetine onursal başkan seçildi
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        Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, eşi ve 2 çocuğuyla enkaz altında kalıp yaşamını yitiren Demirören Haber Ajansı (DHA) Hatay Muhabiri İzzet Nazlı (33), yönetim kurulu üyesi olduğu Hatay Basın Cemiyeti'ne (HBC) onursal başkan seçildi.

        Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat´ta meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da yıkıma yol açtı, enkaz altında kalan binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremde, DHA Hatay Muhabiri İzzet Nazlı'nın, ailesiyle birlikte oturduğu 5 katlı Genç Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan İzzet Nazlı, eşi Seda (30), çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10) hayatını kaybetti. Nazlı ailesi, 8 Şubat'ta, Antakya Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        İzzet Nazlı'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Hatay Basın Cemiyeti'nin kongresi yapıldı. Kongrede başkanlığa Hikmet Otuzbir, onursal başkanlığa da merhum gazeteci İzzet Nazlı seçildi. Kongreye, İzzet Nazlı'nın annesi Fatma, babası Fecir, kardeşi Yusuf ve yengesi Yağmur Çelik Nazlı da katıldı. Kongrenin gerçekleştirildiği salona ise depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Hatay Muhabiri Burak Milli'nin adı verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

        2023-08-19 13:49:09

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