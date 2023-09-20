CHP Yayladağı ilçe başkanı hayatını kaybetti
CUMHURİYETHalk Partisi (CHP) Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Giriş: 20.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:15
CUMHURİYETHalk Partisi (CHP) Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
CHP'nin Hatay'ın Yayladığı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, tedavi için gittiği Konya'da açık kalp ameliyatı oldu. Hançar, ameliyattan bir gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Hançar´ın cenazesinin, otopsinin ardından Hatay´da toprağa verileceği öğrenildi.