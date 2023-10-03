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        Oğlunun bıçaklayıp öldürdüğü iş insanı, toprağa verildi

        HATAY'ınArsuz ilçesinde, tartıştığı oğlu Mehmet Ali Sağır (24) tarafından bıçakla öldürülen iş insanı Haşim Sağır, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:43 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:45
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        Oğlunun bıçaklayıp öldürdüğü iş insanı, toprağa verildi
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        HATAY'ınArsuz ilçesinde, tartıştığı oğlu Mehmet Ali Sağır (24) tarafından bıçakla öldürülen iş insanı Haşim Sağır, toprağa verildi.

        Olay, 1 Ekim akşamı Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Sağır, iddiaya göre, restoran işletmecisi ve Akdeniz İş Adamları Derneği üyesi olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile evde, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçakla babası ile annesine saldırdı. Anne- babasını yaralayan Sağır, daha sonra kaçtı. Kavga seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sağır çifti, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Sağır tutuklanırken, anne Aysel Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Haşim Sağır´ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Karaağaç Şarkonak Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile çok sayıda kişi katıldı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Sağır´ın cenazesi, toprağa verildi.

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