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        Suriye'de rejim güçlerinin top atışında 5 sivil öldü, 38 kişi de yaralandı

        SURİYE'ninİdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin top atışında 8 sivil öldü, 38 kişi de yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:42 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:45
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        Suriye'de rejim güçlerinin top atışında 5 sivil öldü, 38 kişi de yaralandı
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        SURİYE'ninİdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin top atışında 8 sivil öldü, 38 kişi de yaralandı. 

        Rejim güçlerinin topçu birlikleri, İdlib şehrinin kırsalında yer alan Cisr eş-Şuğur ile Eriha ilçelerindeki Mozara, Seremin, Hanbüşiye, Mahmbel, Bara, Mecdelya ile Deir Sinbel köylerini bombaladı. Bölgedeki sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler, rejim saldırılarında, biri çocuk, biri kadın toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 38 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar, Beyaz Baretliler ve çevre halkı tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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