Suriye'de rejim güçlerinin top atışında 5 sivil öldü, 38 kişi de yaralandı

SURİYE'ninİdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin top atışında 8 sivil öldü, 38 kişi de yaralandı.

Rejim güçlerinin topçu birlikleri, İdlib şehrinin kırsalında yer alan Cisr eş-Şuğur ile Eriha ilçelerindeki Mozara, Seremin, Hanbüşiye, Mahmbel, Bara, Mecdelya ile Deir Sinbel köylerini bombaladı. Bölgedeki sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler, rejim saldırılarında, biri çocuk, biri kadın toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 38 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar, Beyaz Baretliler ve çevre halkı tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.