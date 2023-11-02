Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzede gençler oyun kodlamayı öğreniyor

        Turkcell'in Gönül Bağı Projeleri kapsamında 30 Eylül'de Hatay'da başlatılan 112 saatlik kodlama eğitiminde beşinci hafta tamamlandı. Bulut tabanlı oyun platformu GAME+ markasının Turkcell Akademi organizasyonuyla düzenlediği ve iki farklı okulda devam eden eğitimler, 12 Kasım'da sona erecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzede gençler oyun kodlamayı öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell'in Gönül Bağı Projeleri kapsamında 30 Eylül'de Hatay'da başlatılan 112 saatlik kodlama eğitiminde beşinci hafta tamamlandı. Bulut tabanlı oyun platformu GAME+ markasının Turkcell Akademi organizasyonuyla düzenlediği ve iki farklı okulda devam eden eğitimler, 12 Kasım'da sona erecek.

        Turkcell'in afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek sağlamak amacıyla başlattığı Gönül Bağı Projeleri, GAME+ markasının katkılarıyla devam ediyor. Turkcell Akademi organizasyonuyla Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi'nde ve Defne ilçesindeki Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu'nda süren eğitimler, beşinci haftayı geride bıraktı. 12 Kasım'da tamamlanacak kodlama eğitimlerinin ilk mezunları için geri sayım başladı. 

        7 HAFTA SONU, TOPLAM 112 SAAT DERS

        Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfları'nda gerçekleşen eğitimler, Gamelab İstanbul'un yazılım geliştirme, kodlama ve animasyon konularında uzman eğitmenleri tarafından veriliyor. Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimlerde, bir bilgisayar oyununun kodunun nasıl yazıldığı öğretilirken gençlere temel yazılım teknikleri aktarılıyor. Öğrenciler, Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu'ndaki eğitimde C++ yazılım dilinde 2 boyutlu bir oyun, Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi'ndeki eğitimde ise C++ yazılım dilinde 3 boyutlu bir oyun programlıyor.

        DHA-Bilim Teknoloji - Türkiye-Hatay - DHA

        2023-11-02 14:43:19

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da, Uluslararası 1. Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi d...
        Hatay'da, Uluslararası 1. Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi d...
        Hatay'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı
        Hataylı depremzedeler kalıcı konutlarına kasımdan itibaren yerleşmeye başla...
        Hataylı depremzedeler kalıcı konutlarına kasımdan itibaren yerleşmeye başla...