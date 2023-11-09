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        Fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i öldü

        HATAY'dabir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Oğuz Çetin, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:30
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        Fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i öldü
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        HATAY'dabir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Oğuz Çetin, hayatını kaybetti.

        İskenderun'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında, dün öğleden sonra patlama oldu. Patlamada 5'i ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9'u İskenderun Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Oğuz Çetin, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü, 2'sinin entübe edildiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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