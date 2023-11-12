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        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay´da

        CHPGenel Başkanı Özgür Özel, bir dizi toplantı ve ziyaret için deprem bölgesi Hatay´a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:30
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        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay´da
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        CHPGenel Başkanı Özgür Özel, bir dizi toplantı ve ziyaret için deprem bölgesi Hatay´a geldi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da partilileri tarafından havalimanında karşılanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra CHP Hatay İl Başkanlığı´na hareket etti. Özel ve İmamoğlu gün içerisinde kentteki konteynerlerde vatandaşlarla bir araya gelecek ve daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş´ı ziyaret edecek.

        Özel ve İmamoğlu'nun, saat 14.00´te Dörtyol ilçesinde, saat 16.00´da ise Osmaniye´de vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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