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        Depremde ailesini kaybeden Suriyeli Ahmed, ülkesindeki babası ile sınırda bir araya geldi

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde annesiyle 3 kardeşini kaybeden Suriyeli Ahmed Selbah (12), 8 yıl sonra ülkesinde kalan babası Mustafa Selbah ile Hatay sınırında buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:00
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        Depremde ailesini kaybeden Suriyeli Ahmed, ülkesindeki babası ile sınırda bir araya geldi
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde annesiyle 3 kardeşini kaybeden Suriyeli Ahmed Selbah (12), 8 yıl sonra ülkesinde kalan babası Mustafa Selbah ile Hatay sınırında buluştu.

        Suriyeli Ahmed Selbah, Kahramanmaraş merkezli depremlere, annesi ve 3 kardeşi ile Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Depremde annesi ve 3 kardeşi hayatını kaybetti, Ahmed sağ olarak kurtuldu. Türkiye'de ailesinden geriye sadece kendisi kalan Ahmed, teyzesinin evine yerleşti. Ahmed, en son 4 yaşında gördüğü Suriye'de kalan babası ile Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki sınır kapısında buluştu. Tampon bölgede Türk Kızılay ve Suriye Kızılay iş birliğiyle gerçekleşen buluşmada, baba ile oğlu, duygusal anlar yaşadı.

        'SENİ ÇOK SEVİYORUM DİYECEĞİM'

        Ahmed Selbah, "Depremde 2 ağabeyim, ablam ve annem öldü. Babamın yanına Suriye'ye gideceğim. Babama 'Seni çok seviyorum' diyeceğim. Çok üzüldüm; ama babamla gideceğim için çok mutluyum. Babamla futbol oynamak istiyorum. Bugün annemin ve kardeşlerimin hayatta olmasını çok isterdim" dedi.

        'BİZİM İÇİN DE ÇOK ZOR BİR VAKAYDI'

        Türk Kızılay Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Birimi Yöneticisi Anusha Zubairy ise "Bizim için de çok zor bir vakaydı. 8 yıldır babasını görmedi ve depremde annesiyle 3 kardeşini kaybetti. Bize talep, Suriye'den geldi. Bu süreci birlikte yürüttük. 8 yıl sonra babasıyla buluştu. En son 4 yaşında babasını görmüştü" diye konuştu.

        Baba Mustafa Selbah ise yıllar sonra evladıyla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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