Fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle çıkarıldı
HATAY'ın Samandağ ilçesindeetkili olan fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle karaya çıkarıldı.
HATAY'ın Samandağ ilçesindeetkili olan fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle karaya çıkarıldı.
Samandağ´da hafta sonu etkili olan fırtınada Çevlik Balıkçı Barınağı´nda bir balıkçı teknesi battı. Havanın normale dönmesiyle aralarında dalgıçların da olduğu ekip, batan teknenin yerini tespit edilip, kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla bağlanan tekne, vinçle karaya çekildi.
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