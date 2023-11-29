Fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle çıkarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesindeetkili olan fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle karaya çıkarıldı.

Samandağ´da hafta sonu etkili olan fırtınada Çevlik Balıkçı Barınağı´nda bir balıkçı teknesi battı. Havanın normale dönmesiyle aralarında dalgıçların da olduğu ekip, batan teknenin yerini tespit edilip, kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla bağlanan tekne, vinçle karaya çekildi.