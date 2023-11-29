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        Fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle çıkarıldı

        HATAY'ın Samandağ ilçesindeetkili olan fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:00
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        Fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle çıkarıldı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesindeetkili olan fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle karaya çıkarıldı.

        Samandağ´da hafta sonu etkili olan fırtınada Çevlik Balıkçı Barınağı´nda bir balıkçı teknesi battı. Havanın normale dönmesiyle aralarında dalgıçların da olduğu ekip, batan teknenin yerini tespit edilip, kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla bağlanan tekne, vinçle karaya çekildi.

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