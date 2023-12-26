Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Tarihi Uzun Çarşı'da yangın

        HATAY'da tarihi Uzun Çarşı'da bulunan bir iş yeri, çıkan yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 07:59 Güncelleme: 26.12.2023 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Uzun Çarşı'da yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'da tarihi Uzun Çarşı'da bulunan bir iş yeri, çıkan yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı tarihi Uzun Çarşı'daki spor malzemelerini satıldığı bir iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına tazyikli su sıkarak müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile söndürülen yangında, iş yerine kullanılmaz hale getirdi. Uzman itfaiye erleri, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Türk Kızılaydan konteynerde eğitim gören depremzede öğrencilere ikram
        Türk Kızılaydan konteynerde eğitim gören depremzede öğrencilere ikram
        HATAY'DA NOEL AYİNİ
        HATAY'DA NOEL AYİNİ
        Hatay'da Noel ayini
        Hatay'da Noel ayini
        Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı
        Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı
        Hatay'da hortum seralarda hasara neden oldu
        Hatay'da hortum seralarda hasara neden oldu
        Hatay'da büro malzemeleri üreten atölyede yangın (2)
        Hatay'da büro malzemeleri üreten atölyede yangın (2)